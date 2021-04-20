Банковские вклады — отличный инструмент сохранить и приумножить доходы. Лучше собирать подушку безопасности, которая покроет около полугода привычной жизни в период без работы.

InfinBANK часто советует клиентам ввести в привычку открывать вклады — на срочных депозитах деньги лежат и «растут», а дома под подушкой просто лежат. Конечно, насколько кардинально можно приумножить доход за счет вклада, зависит от условий, суммы и типа валюты.

Новый вклад от InfinBANK Yangi imkoniyat гарантирует доходность в 5,5% годовых в иностранной валюте. Хранить часть сбережений в валюте выгодно, ведь она более стабильна по показателям инфляции. Еще один пункт «за» вклад Yangi imkoniyat: зачастую валюту тратят в онлайн-магазинах и путешествиях, поэтому изменения курса не опасны.





Приятный бонус: Yangi imkoniyat позволяет вносить дополнительные суммы на вклад и снимать часть денег с сохранением процентов в полном объеме. Залогом спокойствия клиента является возможность частичного снятия. В этом случае при форс-мажоре деньги не будут «заморожены». Можно снять необходимую сумму с депозита, а со следующего поступления пополнить. Главное, хранить на вкладе минимальную сумму.

Вклад Yangi imkoniyat уже доступен клиентам InfinBANK. Максимальная сумма вклада не ограничена. Минимальный первоначальный взнос составляет 1000 долларов США. Открывать вклад, пополнять, получать проценты можно в любом филиале банка и через мобильное приложение InfinBANK.

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