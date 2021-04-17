Телевизор давно уже есть у каждого, но люди по-прежнему любят кинотеатры и большой экран. Они создают эффект присутствия и погружения в происходящее. На большой экран рассчитаны многие современные фильмы с обилием спецэффектов. Но ходить в кинотеатр каждый день неудобно и накладно. Зато можно устроить кинотеатр у себя дома. Хороший качественный проектор поможет организовать домашний кинозал в собственной гостиной. С наступлением дачного сезона его легко взять с собой за город, чтобы и там наслаждаться уютными вечерами у большого экрана.





Существует несколько типов проекторов с разной оптикой. Например, ультракороткофокусный проектор можно установить в 30 см от экрана и получить картинку с диагональю около 100 дюймов. Среднефокусные модели, а их большинство, обычно подвешивают под потолком или ставят на стеллаж. Такие проекторы дадут те же 100 дюймов уже с расстояния не менее 2,5 м.

Важными параметрами являются яркость и цветовая яркость. Его следует выбирать в зависимости от условий освещенности помещения. Она измеряется в люменах (Лм) и отображает мощность светового потока.

Не все производители указывают в характеристиках параметр цветовой яркости. Он демонстрирует, достаточно ли ярко проектор воспроизводит цветные изображения. По соотношению показателей яркости и цветовой яркости можно понять, насколько качественная у проектора цветопередача. Например, у трехматричных проекторов цветовая яркость всегда равна их максимальной яркости — это гарантия хорошего качества изображения даже в самом ярком режиме проектора. У одноматричных моделей цветовая яркость бывает разная, ее нужно уточнять отдельно.





Проекторы для дома бывают одно- и трехматричные. Принцип работы трехматричной технологии очень прост: основные цвета смешиваются с помощью призмы внутри проектора, и в результате человек воспринимает уже готовую картинку. В одноматричной технологии цвета проецируются по очереди, а готовое изображение формируется уже «в голове» у зрителя. Epson производит исключительно трехматричные проекторы с запатентованной технологией 3LCD.

Как можно догадаться, чем выше разрешение, тем четче отображаются мелкие детали. Поэтому для просмотра фильмов в формате Full HD этот показатель должен составлять 1920×1080.

Одной из последних новинок киномира стал формат 4K, который предполагает разрешение 4096×2160 или 3840×2160. Проекторы, способные с ним работать, не бюджетные. Однако, есть возможность показывать такой контент и с помощью Full HD-матрицы. В частности, у Epson есть модели с технологией 4K Enhancement. Они могут демонстрировать контент 4К в рамках более скромного разрешения. За счет «цифрового» сдвига пикселей изображение получается более детализированным.





Выбрать хороший проектор не сложно, даже если покупатель слабо разбирается в таких устройствах. Стоит рассматривать продукцию известных брендов с хорошей репутацией на рынке, не соблазняясь на низкие цены. При покупке проектора известного бренда можно рассчитывать на то, что все его характеристики соответствуют заявленным.

В Ташкенте находится демонстрационный зал компании Epson, в котором представлен широкий ассортимент продуктов компании. Опытные консультанты подробно расскажут о представленном оборудовании и технологиях Epson.

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