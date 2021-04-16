Коммерческая недвижимость на набережной Seoul Mun — это 22 тысячи кв. м современного торгового пространства, расположенного в центре столицы. На двух берегах канала Бурджар возводится три уровня продуманного торгово-досугового центра.

Недвижимость Seoul Mun на сегодняшний день является выгодным предложением на рынке коммерческих помещений. Масштаб и локация проекта, а также его характеристики обладают высоким потенциалом доходности.





Приобретение коммерческой недвижимости для развития собственного или арендного бизнеса требует продуманных и взвешенных решений. Компания Dream City Development предлагает большое разнообразие вариантов площади. Они основываются на анализе и оценке топовых мировых экспертов.





Все магазины в проекте поделены на пять больших категорий. Они позволяют оценить, для какого вида деятельности помещение подходит. Также такое распределение помогает эффективно распределить трафик посетителей.





Одним из выгодных периодов вложения в недвижимость является этап активного строительства. Здесь капитализация недвижимости достигает 30%. Более 75% помещений продано. Это значит, что инвестиции в недвижимость уже приносят доход владельцам.

Не стоит упускать возможность выбрать готовые и продуманные решения для бизнеса в Seoul Mun.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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