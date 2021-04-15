Европейская комиссия объявила о вступлении в силу 21 июня «цифрового зелёного сертификата». Документ позволит восстановить свободу передвижения по странам ЕС, сообщил Euronews.

Наличие сертификата будет означать, что путешественник не представляя угрозу заражения для местных жителей. Испытания документа начнутся 1 июня.

Документ будет помещаться в электронные устройства или существовать в бумажном виде. Еврокомиссар по юстиции подчеркнул, что его наличие не является обязательным. По прибытии в другую страну человек может предпочесть, например, быть помещённым на карантин.

Сертификат будет содержать информацию о страховании человека, его прививках, признаваемых в разных странах, о тестах на наличие коронавируса и о выздоровлении, если человек переболел COVID-19.

В Европарламенте потребовали исключить возможность дискриминации по любым признакам при внедрении новой системы для проверки на границах и в других целях. Кроме того, многие евродепутаты призвали также сделать тесты на коронавирус бесплатными или хотя бы очень дешёвыми. По их мнению, внедрение сертификата должно регулироваться на уровне Евросоюза, а не только на национальном.