Министерство юстиции Узбекистана 12 апреля зарегистрировало филиал Совета по международным исследованиям и обменам (IREX), головная организация которого расположена в США.

«Основные цели и задачи филиала — способствовать построению процветающего и равноправного общества в Узбекистане, расширять возможности молодежи Узбекистана и воспитывать будущих лидеров, содействовать в расширении доступа к качественному образованию и информации», — говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

IREX также будет содействовать повышению квалификации преподавателей и интенсивному обучению студентов высших учебных заведений английскому языку посредством привлечения носителей английского языка в Узбекистан.

Филиал будет осуществлять свои цели и задачи во взаимодействии с министерствами народного образования, высшего и среднего специального образования, инновационного развития и Агентством по делам молодежи, отмечает Минюст

Организация ранее присутствовала в Узбекистане. В 2006 году решением суда её представительство было закрыто за «нарушение уставных документов и национального законодательства». Тогда вместе с IREX прекратили деятельность представительства Американской ассоциации юристов, Internews Network, Freedom House, ACCELS, Counterpart International, «Центральноазиатского форума свободных обменов» (CAFE), «Глобального вовлечения посредством образования» («Global Involvement through Education»), «Урбан институт», «Фонда Евразия», «Партнерства по академическому образованию и развитию» (PAD), Crosslink Development International и Winrock International.

Ранее мы писали, что Минюст зарегистрировал филиалы «Американских советов по международному образованию» (ACCELS) и Winrock International.