Министерством юстиции Узбекистана 6 января зарегистрировало филиал американской неправительственной организации Winrock International — Винрокского международного института по развитию сельского хозяйства.

«Основные цели и задачи филиала — содействие в улучшении питания и социально-экономического благополучия, совершенствование производства продовольствия, волокон и топлива, включая животноводства, продовольственных и непродовольственных товаров, распределения и рационального использования природных ресурсов», — говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Филиал в том числе будет оказывать содействие в реализации проекта «Безопасная миграция в Центральной Азии» (SMICA, 2019−2024), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID). Бюджет проекта, направленного на предотвращение торговли людьми, защиту выживших жертв, содействие безопасной миграции, снижения уязвимости подверженного риску населения ко всем формам торговли людьми, а также улучшение идентификации и оказание помощи жертвам торговли людьми в Узбекистане, составляет 2,34 млн долларов.

По данным сайта Winrock, организация реализует более 140 проектов в сферах сельского хозяйства, окружающей среды и социального развития более чем в 46 странах.

Организация ранее присутствовала в Узбекистане. В 2006 году решением ташкентского суда её представительство было закрыто за «несоответствие деятельности представительства заявленным уставным задачам».