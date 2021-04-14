В Джизаке у специального грузового автомобиля (мусоровоза) во время движения взорвался газовый баллон. Два пешехода, стоявшие в эту минуту на обочине дороги, получили тяжёлые травмы, сообщила пресс-служба Управления безопасности дорожного движения УВД Джизакской области.

Инцидент произошёл 13 апреля примерно в 7:40. Водитель спецтранспорта, принадлежащего предприятию «Тоза худуд», заявил, что заправлял автомобиль в тот же день в 7:15. Как уточняет Daryo, газовый баллон вместимостью 20 кубометров взорвался из-за переполнения сжиженным газом.

В результате инцидента пострадали три автомобиля, а также два пешехода — мужчина (1982 г. р.) и его сын (2014 г. р.). Оба с различными травмами ноги были доставлены в реанимацию Джизакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. По словам директора больницы, семилетнему мальчику ампутировали ноги.

Следственный отдел Управления координации деятельности ОВД Джизака ведёт доследственную проверку по факту происшествия.