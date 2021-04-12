В первой половине недели погодные условия по территории Узбекистана будет определять высотный циклон, центр которого расположен над южными районами Казахстана, сообщил Узгидромет.

В ближайшие сутки по республике сохранится сухая и преимущественно малооблачная погода, лишь по областям Ферганской долины в течение суток местами возможен небольшой дождь, гроза. Во вторник небольшие дожди с грозами возможны и в Сурхандарьинской области. Температура воздуха в эти дни составит ночью +5…+10 градусов, днём — +17…+22 градусов.

Неустойчивый характер погоды ожидается 14 апреля по центральным районам страны — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям местами возможен кратковременный дождь, гроза. По остальной территории без осадков. Температура воздуха будет в пределах ночью +7…12 градусов, днём — +20…25 градусов.

Во второй половине недели по всей территории Узбекистана ожидается преобладание погоды без осадков с температурой воздуха немного выше, чем в начале недели, — ночью +9…14 градусов, днём — +22…+27 градусов.

В эти дни по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 2000 м лавиноопасно.