В целях оперативного урегулирования обращений по страховым случаям и повышения клиентского сервиса компания «Узбекинвест» предоставляет автовладельцам бесплатную услугу службы «Узбекинвест Ассистанс» по поддержке при дорожно-транспортных происшествиях.

Так, за март 2021 года аваркомы осуществили более 45 выездов на места ДТП для оказания технической и психологической помощи клиентам «Узбекинвест», оформивших обязательные и добровольные виды автострахования.





Более того, 3 автовладельца воспользовались бесплатной услугой «трезвый водитель» и 5 клиентов компании — услугами организации такси по инновационный продукту, добровольному автострахованию «КАСКО 2.0». В том числе 36 автомобилистам была оказана техническая помощь в устранении мелких поломок на дороге.

Основной обязанностью аваркомов «Узбекинвест Ассистанс» является оказание помощи клиентам при наступлении ДТП. Прошедшие специальное обучение аваркомы готовы оказать помощь в оперативном оформлении ДТП, содействовать в сборе необходимых документов для получения страховой компенсации, организовать эвакуатор и такси.





Клиентам «Узбекинвеста», оформившим полис добровольного автострахования «КАСКО 2.0» в Ташкенте, сотрудники «ассистанса» предоставляют бесплатные дополнительные услуги в виде вызова эвакуатора, услуги перегона автомобиля «трезвый водитель», организации и покрытия расходов на услуги такси, а также оказывают техническую помощь прямо на дороге.

В «Узбекинвесте» действует круглосуточный центр оказания поддержки клиентам, попавших в ДТП. Позвонив по короткому единому номеру 1160, каждый клиент компании или же автовладелец может вызвать на место происшествия аваркомов и получить необходимую помощь и консультацию.





Мобильное приложение «Узбекинвест» можно скачать в AppStore и Play Market.

Круглосуточный call-центр: (+998) 71−207−60−00.

Телефон доверия: (+998) 71−200−02−34.

Сайт: insurance.uz

Facebook: fb.com/Uzbekinvest

Instagram: @uzbekinvest_

Telegram: t.me/uzbekinvestnic

YouTube: youtube.com/channel

«Яндекс.Музыка»: music.yandex.ru/album

На правах рекламы.