Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило рейтинг финансовой устойчивости страховщика (insurance financial strength rating (IFSR)) в национальной и иностранной валюте с уровнем «B2» страховой компании Euroasia Insurance.

Euroasia Insurance — пятая по величине, по данным Министерства финансов, на небольшом, но быстро растущем страховом рынке Узбекистана. Она оказывает услуги по страхованию имущества, транспорта и кредитных рисков. Также компания предлагает другие продукты коммерческого и розничного страхования. В том числе можно застраховать жизнь через дочернюю компанию Euroasia Life, созданную в 2018 году.

Страховая компания Euroasia Insurance — одна из первых частных страховых компаний в Узбекистане, получивших рейтинг B2 с прогнозом «стабильный».

Прогноз по рейтингу B2 «стабильный» отражает сильную рыночную позицию и бренд компании. Moody’s ожидает, что Euroasia Insurance сохранит хорошую прибыльность и капитализация компании будет постепенно улучшаться. Прогнозируется, что качество активов останется в целом стабильным. При присвоении рейтинга Euroasia Insurance также учитывалось качество корпоративного управления в рамках анализа рисков, связанных с экологическими, социальными и управленческими аспектами (ESG).

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