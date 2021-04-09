Современный масштабный торговый объект Alfraganus в Мирабадском районе столицы — это оптимальный вариант выгодных и высокорентабельных инвестиций. Удобная локация, продуманная и развитая инфраструктура объекта, безупречная архитектура, новомодный формат, обилие общественных мест, живописный ландшафт — все эти факторы многократно увеличивают потенциал и развитие реализуемой сферы.

Коммерческие объекты Alfraganus помогают развивать любое направление бизнеса и коммерции. Они станут оптимальным выбором для сферы ритейла и различных форматов торговли, коммерции, общепита. Также формат подойдет и для сферы услуг во всем ее многообразии. Многочисленные зоны развлечений и досуга помогут в значительной мере увеличить посещаемость.





Помимо очевидных преимуществ для собственников бизнеса Alfraganus — это еще и платформа для развития высокодоходного арендного бизнеса. Пассивный доход за счет сдачи в аренду коммерческих объектов во всем мире является одной из наиболее выгодных и гарантированных форм получения прибыли.

Торговый квартал Alfraganus — это свыше 500 вариантов торговых помещений. Многие известные иностранные и местные бренды и компании с многолетней историей успеха уже сделали свой выбор в пользу новой территории для шоппинга и досуга. Такие компании, как Iceberg, KFC, Black Star, Ipekyol, Efendi, Cabani Mix, Ennio Muracchini, Texnomart, Cacharel, Pier Cardin, Lee Wrangler, Red Tag, Senorita Home и многие другие планируют развивать свой бизнес на торговых площадках нового квартала Alfraganus.

На этапе строительства компания предлагает гибкую систему скидок для приобретения недвижимости. Кроме того, можно выбрать вариант уже готового арендного бизнеса с арендатором, который с первых дней станет источником дохода.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. «УзБум», ресторан China Town.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

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Instagram: @alfraganus.uz

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