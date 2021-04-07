Яркую вспышку в небе над Узбекистаном заметили вечером 6 апреля жители Андижанской и Наманганской областей. Видеозаписи явления были опубликованы в локальных Telegram-группах.





Такое же явление наблюдалось и в Кыргызстане, падение объекта заметили жители Бишкека и Чуйской области, сообщил сайт 24.kg.

Событие «Газете.uz» прокомментировал заместитель директора Астрономического института имени Улугбека Академии наук Узбекистана Юсуфжон Тиллаев.

«Есть два варианта. Первый — это космический мусор, отработавший свою функцию часть космического корабля. Или второй вариант — это космическое тело, кусок астероида, который вчера показался в виде болида», — сказал Юсуфжон Тиллаев.

Замдиректора сообщил, что в настоящий момент специалисты института работают над выяснением причин этого явления. «Надеюсь, скоро мы установим, что это было», — добавил ученый.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информации о каких-либо разрушениях в связи с падением объекта в небе не поступало.