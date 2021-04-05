Компания Uzbekistan Airports приняла решение о снижении сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов c 15 апреля, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства транспорта.

Основные сборы и тарифы снижены в среднем на 27% и применяются для иностранных авиакомпаний, совершающих регулярные пассажирские рейсы в аэропорты Узбекистана.

Как отметили в Минтрансе, сниженные сборы и тарифы опубликованы в международных авиационных справочниках, что позволит уведомить о них более 190 стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Принятое решение обеспечит конкурентоспособность аэропортов Узбекистана, стимулирует развитие туризма и деловую активность, сделает более доступными авиаперевозки для населения», — сказала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.