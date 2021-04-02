2 апреля военнослужащий Управления Национальной гвардии по Ферганской области на служебном автомобиле «УАЗ Пикап» стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Водитель автомобиля С. Ш., который по служебным обязанностям передвигался в Ферганском районе по маршруту «Фергана-Водил», сбил пешехода Б. Н., который переходил дорогу в неположенном месте, говорится в сообщении.

Предполагаемый автомобиль сотрудника Управления Нацгвардии по Ферганской области. Фото: Troll.uz.

«После этого военнослужащий на своём автомобиле отвёз гражданина в Ферганский городской филиал службы скорой медицинской помощи. К сожалению, пострадавший от полученных травм скончался», — отметили в Нацгвардии.

По данному факту военная прокуратура Ферганской области проводит доследственную проверку. Служебная машина передана прокуратуре.

Согласно законодательству, военнослужащие (сотрудники) Национальной гвардии обладают правом неприкосновенности во время прохождения службы. Военнослужащий не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу без согласия соответственно прокурора Каракалпакстана, областей и Ташкента.