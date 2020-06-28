Президент Шавкат Мирзиёев предложил восстановить Давлатабадский район внутри города Наманган. Об этом глава государства заявил на совещании в субботу, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Давлатабадский район Наманганской области (до 1991 года — Советский район) был упразднен с 1 января 2004 года и его территория была объединена с городом постановлением парламента.

Шавкат Мирзиёев на встрече отметил, что население Наманганской области увеличивается с каждым годом, в связи с чем растет нагрузка на социально-экономическую инфраструктуру, усложняет управление регионом.

«В городе Намангане сейчас официально зарегистрировано 630 тысяч человек, а на практике проживает около 800 тысяч человек. Наманган становится большим городом, им не так просто управлять. Нужно стремиться к городу-миллионнику. Мировая практика показывает, что инвестор привлекает больше инвестиций, если население города составляет не менее 1 миллиона человек. Это тенденция времени. У такого города и статус другой. Что скажете, если внутри города создать один маленький район и назвать его Давлатабадским?» — сказал президент под аплодисменты участников совещания.

В Узбекистане по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 119 городов, однако среди них только один город-миллионик — Ташкент (2,58 миллиона человек на 1 апреля 2020 года).