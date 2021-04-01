Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 марта принял участие в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоялся в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале своего выступления глава государства поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с возвращением территорий Нагорного Карабаха и «восстановлением исторической справедливости».

«Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников, объектов культуры и просвещения на земле Нагорного Карабаха», — сказал президент Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил: «Сегодня начинается новый этап развития нашей организации, и мы должны быть готовы вместе преодолевать любые испытания и угрозы, в полной мере использовать имеющийся потенциал».

В связи с этим президент обрисовал круг стоящих перед организацией задач.

На основе разрабатываемого документа «Видение тюркского мира — 2040», а также с учетом нынешней и постпандемической ситуации Шавкат Мирзиёев предложил разработать Стратегию экономического сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу, которая учитывала бы специфику государств-членов организации.

«При этом особое внимание нужно уделить преодолению негативных последствий продолжающегося глобального кризиса, восстановлению и развитию в новых условиях торговли, инвестиций, промышленности, транспортных связей, широкому внедрению электронной коммерции и цифровых технологий, более полному использованию потенциала деловых кругов и межрегионального сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент выразил мнение, что настало время учредить Инвестиционный фонд и Банк развития Тюркского совета. Он призвал начать работу над этим как можно скорее.





Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что важно обеспечить доступ через Центральную Азию к основным мировым рынкам, включая Китай, Индию, Пакистан и другие азиатские страны, а также из Азербайджана и Турции — в европейские страны. «Развитие транспортных коридоров в этих направлениях и совместная реализация крупных проектов по созданию логистической инфраструктуры полностью отвечают нашим общим интересам», — сказал он.

Глава государства также предложил реализовать проект «Табаррук зиёрат» — паломничество по священным местам, расположенным на территориях стран организации. Для этого, отметил он, целесообразно принять в рамках совета Программу развития паломнического туризма.

«Большого внимания также требует глубокое изучение бесценного вклада наших народов в развитие светских наук и их богатого культурного наследия, проведение различных исследований и популяризация во всем мире», — подчеркнул президент.

«Мы намерены при содействии ЮНЕСКО провести международный форум „Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций“ в сентябре в городе Хива, которому присвоен статус „Культурная столица тюркского мира“», — заявил Шавкат Мирзиёев и пригласил принять участие в этой конференции представителей всех государств — членов совета.

Глава государства напомнил, что на саммите в Баку Узбекистан выдвинул инициативу об учреждении Международной премии в области литературы и искусства, и выразил от имени народа Узбекистана и от себя благодарность лидерам государств-членов за поддержку предложения и присвоение премии имени Алишера Навои.

«Для нас такое уважение и доверие — большая честь. Мы воспринимаем это как дань высокого уважения Алишеру Навои, который был гордостью всех тюркских народов. Учреждение этой авторитетной премии, несомненно, еще больше поднимет дух тюркского единства», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев также заявил о поддержке принятия Туркестанской декларации, в которой отражены основные договоренности неформального заседания.