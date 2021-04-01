Alfraganus — это пространство для реализации любого вида коммерческого бизнеса или сферы услуг в выгодной локации столицы. Более 500 помещений занимают площадь от 32 до 3244 кв. м, имеют 14 типов фасадного оформления, индивидуальный набор технических характеристик, а также шестиметровую высоту потолков. Это позволяет реализовать двухуровневое помещение и увеличить вдвое приобретенную площадь за те же деньги.

В первые недели продаж девелопер предлагает выгодные цены, максимальные скидки, а также комфортную рассрочку на 24 месяца. Для инвесторов, не заинтересованных в открытии своего бизнеса на территории торгового квартала, подразделение Alfraganus Academy предлагает готовую базу арендаторов.





Alfraganus привлечет и удержит интерес новых посетителей с помощью продуманных условий: прогулочных аллей, детских площадок, облагороженный зон отдыха, а также центральной площади с фонтаном. Положительно скажется на стабильном трафике посетителей круговой паркинг, рассчитанный на 1,5 тысячи автомобилей. Шоппинг начинается с парковки, поэтому важно обеспечить потенциальному клиенту парковочное место.

Alfraganus — это масса возможностей и перспектив, которыми можно воспользоваться прямо сейчас.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. «УзБум», ресторан China Town.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: alfraganus.com

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Instagram: @alfraganus.uz

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