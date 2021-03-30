Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране вводится комендантский час выходного дня из-за роста числа случаев заражения COVID-19, сообщило РБК со ссылкой на ИА Anadolu.

Ограничение будет действовать в течение месяца Рамадан — с 12 апреля по 12 мая.

Кафе и рестораны будут работать только навынос. Для их работников власти предусмотрели адресную поддержку и будут выплачивать им на время ограничений по 1500 лир на человека.

Президент подчеркнул, что в красную категорию, означающую самую высокую степень риска заражения коронавирусом, вошли уже 58 городов, в которых проживают 80% населения Турции.

«Если мы не сможем сократить количество пациентов и смертей быстрее, чем страны, с которыми у нас есть гуманитарные и коммерческие отношения, мы отстанем от глобальной нормализации», — заявил Эрдоган.

Страна уже вводила комендантский час выходного дня в ноябре. Тогда же были закрыты кинотеатры, а школьники перешли на онлайн-обучение. В начале марта Турция отменила некоторые ограничения. В частности, во всех регионах, кроме красной зоны, были открыты рестораны и кафе (с ограничениями по загруженности и времени работы), сняты ограничения на учёбу, проведения свадеб, собраний и конгрессов.

Турция планирует открыть туристический сезон в апреле. «Мы планируем начать с туристических регионов. Открытие начнётся со Средиземного моря и постепенно перейдёт к Эгейскому региону», — пояснял министр культуры и туризма страны Махмет Нури Эрсой. По его словам, сначала возобновится внутренний туризм, затем разрешат приехать туристам из Британии и России.

Всем прибывающим в Турцию необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, пока требование действует до 15 апреля.