27 марта в торжественной обстановке Murad Buildings и NRG провели долгожданное мероприятие. Оно войдет в историю как важное событие для обеих компаний. В этот день состоялась презентация сразу двух новых и знаковых проектов. Основатель Murad Buildings и сооснователь NRG Мурад Назаров презентовал оба проекта, лично встречал гостей, беседовал с ними и отвечал на все вопросы.

Мероприятие проходило в обновленных центральных офисах продаж компаний Murad Buildings и NRG в бизнес-центре AVALON. Теперь в просторных и роскошных офисах продаж со всеми удобствами будущих клиентов встречают по-особому, где каждый из них чувствует себя желанным гостем. Помимо этого менеджеры по продажам оказывают сервис на высшем уровне, который отвечает ожиданиям даже взыскательных клиентов. Клиентов компаний также ждут выгодные условия и интересные предложения на покупку квартир.

После определенной паузы, связанной с развитием сопричастных брендов, компания Murad Buildings представила публике свой новый долгожданный проект — клубный дом Kislorod О2. Идея берет начало из выбранной концепции проекта «место у воды с живописным видом». Она олицетворяет собой красивый, уютный и надежный дом, украшенный цветами и деревьями на берегу речки.

Также клубный дом Kislorod предлагает неповторимый комфорт, удовлетворяющий требования обладателей хорошего вкуса. Он призван произвести неизгладимое впечатление. Клубный дом Kislorod — это новый образ жизни в большом живописном пространстве в центре мегаполиса, где будут царить спокойствие и тишина сочетающая в себе уединения на природе от городской суеты в комфортных условиях.





U-TOWER от NRG — это новый и неповторимый проект с особым шармом. Он призван стать новой точкой притяжения активной жизни современной столицы. Помимо необычного дизайна, к конкурсу которого привлекались ведущие мировые архитектурные бюро, одно только расположение U-TOWER не оставляет выбора для компании NRG отнестись к делу с ответственностью и украсить город изысканным шедевром архитектуры с многофункциональной составляющей для его жителей. U-TOWER также подразумевает комфорт и функциональность роскоши как некий образ жизни на уровне пятизвездочного отеля, где житель находится не одну неделю, а постоянно.





В каждом из проектов применяются передовые технологии, используется богатый опыт и знания Murad Buildings и NRG. Компании дорожат своей репутацией и ясно представляют себе уровень доверия своих клиентов, которые вверили одно из ценнейших, что у них есть — благополучие своих близких. Надежность, безопасность, качество и комфорт — это краеугольные принципы обеих компаний.





Гости мероприятия, а из них уже были и те, кто оказался счастливыми обладателями новых квартир в новых проектах, высоко оценили концепцию, множество преимуществ и удобное расположение проектов.





Создатели новых проектов искренне верят, что эти сооружения принесут не только много радости и счастья их жителям, но и будут новой достопримечательностью любимого города.

Как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Офисы продаж компаний всегда открыты и рады каждому гостю, который интересуется надежными, качественными и комфортными домами с множеством разных преимуществ.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам компаний.

Телефон Murad Buildings: (+998) 71−200−88−22.

Телефон NRG: 1060.

Адрес офиса продаж: ул. Ойбека, 38А.

Ориентир: бизнес-центр AVALON.

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