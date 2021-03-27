Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 марта подписал постановление «О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы».

В документе говорится, что несмотря на проводимую работу, в процессах обновления социальной, экономической и политической жизни все ещё сохраняется ряд системных проблем, которые препятствуют эффективности реформ в духовно-просветительской сфере.

Приоритетными направлениями коренного совершенствования системы духовно-просветительской работы определены:

формирование в обществе здорового мировоззрения и созидания и превращение его в общенациональное движение посредством широкой популяризации идеи «От национального возрождения — к национальному прогрессу»;

преемственность духовного воспитания в семье, образовательных учреждениях и махаллях;

организация разъяснительной и воспитательной работы на научной основе, внедрение постоянной системы мониторинга, направленной на укрепление стабильности социально-духовной среды;

реализация комплексных мер по искоренению равнодушия к судьбе народа, местничества, кумовства, коррупции, безразличия к семейным ценностям, безответственности в воспитании молодежи;

повышение среди населения культуры использования сети интернет, усиление идеологического иммунитета против разрушительных идей и информационных угроз;

достижение устойчивого приоритета духовно-нравственных критериев, национальных и общечеловеческих ценностей в культуре, литературе, кино, театре, музыке и других видах искусства, средствах массовой информации;

регулярное изучение геополитических и идеологических процессов, развитие международного сотрудничества и осуществление эффективной идеологической борьбы против терроризма, экстремизма, сепаратизма, чуждых идей, торговли людьми, наркобизнеса и других угроз.

Во всех районах и городах страны будут созданы «Маънавият ва маърифат маскани» («Места духовности и просвещения») «с целью укрепления стабильной социально-духовной среды на территориях, повышения духовности в сознании населения, особенно молодёжи, обеспечения сплоченности в семьях и махаллях».

Кроме того, начиная с 2021/2022 учебного года вузах в бакалавриате будет введён предмет «Маънавиятшунослик» («Духовноведение»), в магистратуре — предмет «Касбий маънавият» («Профессиональная духовность»).