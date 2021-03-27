Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Ганы в товарищеском матче. Матч, прошедший на стадионе «Марказий» в Намангане 26 марта, завершился со счётом 2:1.

Первый гол в ворота соперников хозяева поля смогли реализовать уже на 4-й минуте матча. После паса вратаря игрок сборной Ганы плохо обработал мяч, который перехватили узбекистанцы. Полузащитник Отабек Шукуров получил мяч после прострела с фланга и точно пробил по воротам.

На 72-й минуте соперники сравняли счёт — штрафной удар успешно реализовал Иссак Абдул Фатаву. Спустя 4 минуты полузащитник Жалолиддин Машарипов воспользовался ошибкой игрока Ганы, перебросил мяч через вратаря соперника и принёс победу Узбекистану.

Подопечные главного тренера Вадима Абрамова 29 марта в 18:00 встретятся с Ираком на стадионе «Миллий» в Ташкенте.

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