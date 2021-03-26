В Москве 25 марта стартовал Кубок мира по самбо «Мемориал Анатолия Харлампиева». Впервые в турнире принимают участие 150 спортсменов из Узбекистана, Казахстана, Грузии, Беларуси, России, Молдовы и других.

В этом году на соревновании представлены новые весовые категории. Атлеты разыграют 21 комплект медалей — 14 из них в спортивном (по семь среди мужчин и женщин) и семь в боевом.

В первый день сборная Узбекистана завоевала четыре медали, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В боевом самбо Баходир Бакиев (-58 кг) победил всех своих соперников и удостоился золотой медали. В спортивном самбо Хомиджон Муминов (-64 кг), Дильшод Чориев (-98 кг) и Хакимжон Исмоилов (+98 кг) вышли в финал и стали обладателями серебряных медалей.

Всероссийская федерация самбо



