21 марта в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Nexia и грузового автомобиля в Мубарекском районе Кашкадарьинской области погибли четыре человека, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli TV.

Как передал телеканал, в этот день две семьи из посёлка Каракум планировали провести свадьбу. Члены семей сели в одну машину — одна планировала докупить необходимые вещи для свадьбы, вторая — отвезти невестку в салон красоты.

По данным Zamon, в районе наблюдался сильный туман. ДТП произошло вскоре после выезда на дорогу.

«Был туман. Постепенно он стал сгущаться. Я сказал, что мы дальше не можем ехать, и надо убрать машину в сторону. Мы ехали на третьей скорости. Когда отводили машину в сторону, что-то ударило сзади. Остановили машину. Посмотрели и увидели ударившуюся Nexia», — рассказал водитель грузовика.





В результате аварии на месте погибли отец жениха и два его родственника, тётя невестки скончалась в больнице. Всего в легковом автомобиле было семь человек.

Несмотря на туман, водитель Nexia превысил скорость и столкнулся с грузовым автомобилем, говорится в сообщении Zamon.