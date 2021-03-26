Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании более 200 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях во время празднования Дня Воли 25 марта, сообщило издание TUT.BY.

В Минске задержали 136 человек, ещё в 19 городах страны задержаны более 50 человек. Некоторых граждан задерживали после обысков дома, других — на улицах.

День Воли — годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года, празднуется в Беларуси на неофициальном уровне. Ранее Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг в День Воли.

Ко Дню Воли в Минске была замечена военная техника — БТР, разведывательно-дозорные машины, грузовики, полевые кухни. Минчане гуляли по улицам города, водители активно сигналили.

«Анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись», — подчеркнули в ведомстве.

В милиции добавили, что ГАИ выявила 43 автомобиля, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами, а 11 из них забрали на стоянки из-за сомнений «в подлинности идентификационных данных».