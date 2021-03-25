Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо 2021 года состоится 12−14 ноября в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS). Соответствующее решение было принято на заседании 24 марта.

«Мы получили заявку на проведение чемпионата мира от Ассоциации самбо Узбекистана. Памятуя о том, что в Ташкенте состоятся Азиатские юношеские Игры в 2025 году, считаю целесообразным предоставить возможность Узбекистану провести этот чемпионат», — сказал на заседании президент FIAS Василий Шестаков.

Спортсмены разыграют 21 комплект медалей — 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь в боевом самбо (среди мужчин), сообщило РИА Новости.

Соревнование должно было пройти в ноябре в Москве, но из-за декабрьского вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия два года не может претендовать на проведение в стране чемпионатов мира и Олимпийских игр. Поэтому Международная федерация самбо и Всероссийская федерация самбо решили перенести турнир в другую страну.