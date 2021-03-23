Тактико-специальные учения специальных подразделений Вооруженных сил Узбекистана и Турции стартовали 22 марта на полигоне «Термез» в Юго-западном особом военном округе, сообщили «Газете.uz» в Министерстве обороны.

В первый день учений военнослужащие двух стран преодолели 15-километровую комплексную тактическую полосу, выполнили элементы ближнего боя, провели показательные стрельбы в составе боевых двоек, троек, четверок и отработали выживание в экстремальных условиях.

На полигоне также были организованы спортивные соревнования между узбекскими и турецкими военнослужащими.

Учения продлятся до 27 марта, добавили в Минобороны.

Фото



