Ночью 17 марта в Узбекистан доставят гуманитарный груз из Индии с 660 тысячами доз вакцины от коронавируса Covishield (локальное название британской вакцины AstraZeneca, которую производит Индийский институт сывороток по лицензии), сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Препараты общей стоимостью 1,98 млн долларов прибудут в Международный аэропорт Ташкента в 1:55. Их перевозкой занимается ЮНИСЕФ в рамках программы COVAX, вакцину поставляют в Узбекистан бесплатно.

В конце февраля Узбекистан получил от ЮНИСЕФ 223 специальных автомобиля для транспортировки вакцин, а также 660 тысяч шприцов и контейнеров для их безопасной утилизации.

Узбекистан должен получить 2,64 миллиона доз вакцины AstraZeneca. В первом квартале 2021 года в страну доставят 35−40% от этого числа. Остальные дозы будут поставляться со второго квартала по мере их производства и распределения по миру.

Ранее сообщалось, что ряд стран ЕС приостановили применение вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях тромбозов у привившихся. Управление по лекарственным средствам Нидерландов при этом подчеркнуло, что доказательств того, что нежелательные явления вызваны именно применением вакцины, пока нет, но нужно время, чтобы должным образом всё это расследовать. В ВОЗ заверили, что также изучат данные и призвали все страны начать вакцинацию до конца марта.