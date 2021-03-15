Новым генеральным директором Beeline Uzbekistan станет Анджей Малиновский. Он приступает к обязанностям с 15 марта, говорится в заявлении на сайте холдинга VEON.

Ранее VEON объявлял, что Beeline Uzbekistan возглавит Арташес Давтян, однако, как сообщил холдинг, процесс его приёма на работу завершить не удалось.

Анджей Малиновский родился 21 июня 1968 года, является гражданином Польши. Работал в компаниях розничной торговли и электронной коммерции. С 2017 года занимал пост гендиректора Beeline Georgia.

Прежний глава Beeline Uzbekistan Сергей Афонин покинул компанию в октябре 2020 года.