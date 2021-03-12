На днях сотрудники специализированного таможенного комплекса «Ташкент-АЭРО» пресекли незаконный вывоз старинных золотых монет Российской империи времен Николая II, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Четыре монеты, сокрытые от таможенного контроля и не заявленные в пассажирской таможенной декларации, были обнаружены среди вещей у одного из улетающих за рубеж пассажиров в ходе проведения таможенного контроля.

Общая стоимость монет по предварительным подсчетам составила 25 млн сумов.

В настоящее время по выявленному факту ведутся таможенные проверки.

Как пояснили в ГТК, согласно статье 8 закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей» культурные ценности, созданные 50 и более лет тому назад не подлежат вывозу из Узбекистана. Временный вывоз может быть осуществлен только лишь при наличии специального сертификата Министерства культуры.