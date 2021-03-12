12 марта примерно в 17:22 во 2-м микрорайоне Андижана в квартире одного из четырёхэтажных домов произошёл взрыв газовоздушной смеси, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Взрыв вызвал пожар, охвативший площадь 50 кв. м. Владелец дома и его внук получили термические ожоги 50% тела и госпитализированы.

На место происшествия в 17:25 прибыло 4 пожарных экипажа и 1 автолестница УЧС области. Огонь был локализован в 17:28 и потушен в 17:40.





Благодаря усилиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.

В качестве основной предполагаемой причины происшествия называется нарушение правил использования газом.