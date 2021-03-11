Правительство Узбекистана 9 марта утвердило Национальную программу по прекращению использования озоноразрушающих веществ, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Документом определены цели и стратегические направления по прекращению использования озоноразрушающих веществ (ОРВ).

В рамках программы предусматривается следующее:

прекращение ввоза и вывоза ОРВ и содержащейся в них продукции в Узбекистан и установление строгого контроля в этой сфере;

формирование базы данных по импорту и экспорту ОРВ и продукции, в составе которой они присутствуют;

создание шести новых центров по переработке ОРВ.

Первая Национальная программа в этой сфере была утверждена постановлением Кабинета министров в 2000 году.

В 2016 году в Узбекистане из обращения уже было выведено 99,95% ОРВ, что опередило сроки, указанные в Монреальском протоколе по веществам, разрушающим озоновый слой, вступившем в силу 1 января 1989 года. Общее потребление ОРВ снижено с 1967,2 до 9,86 тонны (с учётом озоноразрушающей способности), или на 99,5% по отношению к 1989 году.

Узбекистан присоединился к Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу к ней в мае 1993 года. В 1998 году страна подписала Лондонские и Копенгагенские поправки, а в 2006 году ратифицировала Монреальские и Пекинские поправки к протоколу.