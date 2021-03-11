Возглавляющий Международный олимпийский комитет (МОК) Томас Бах переизбран на пост президента организации на четырёхлетний срок. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Выборы прошли на 137 сессии комитета в онлайн-формате. Томас Бах был единственным кандидатом. За переизбрание Баха было отдано 93 голоса, один голос был против.

Полномочия президента вступят в силу после окончания Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Олимпийский чемпион по фехтованию 67-летний Томас Бах был избран главой комитета в 2013 году на восьмилетний срок. Новый президентский срок Томаса Баха истечёт в 2025 году.