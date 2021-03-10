18 февраля международное рейтинговое агентство A. M. Best Company (США) официально присвоило кредитный рейтинг компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».

«Узбекинвест» стала первой компанией национального финансового рынка, получившей рейтинг финансовой устойчивости на уровне «bb» с прогнозом «стабильный».

Таким образом компания стала обладателем наивысшего уровня рейтинга, присвоенным международным рейтинговым агентством A. M. Best Company среди всех участников финансового сектора Узбекистана.

Аналитики агентства отмечают, что финансовая устойчивость предприятия подкрепляется высокой капитализацией с учетом возможных рисков. «Узбекинвест» придерживается консервативной инвестиционной стратегии. При этом компания инвестирует в облигации и другие ценные бумаги, которые имеют кредитный рейтинг на уровне «AAA».

Оценка профиля компании отражает высокие позиции на растущем страховом рынке Узбекистана и широкое использование инструмента перестрахования.

Присвоение международного рейтинга со стороны A. M. Best Company на уровне «bb» свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности и низком уровне рисков «Узбекинвеста». Это создает условия для активного выхода компании на международные рынки перестрахования и увеличения объема экспорта услуг, а также расширения спектра операций на рынке Узбекистана.

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