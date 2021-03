Полностью вакцинированным от COVID-19 жителям США разрешили общаться с другими вакцинированными людьми в помещении, не надевая маски и не соблюдая дистанцию. Соответствующие рекомендации выпустило агентство Министерства здравоохранения США — CDC (U.S. Centers for Disease Control and Prevention — Центры США по контролю и профилактике заболеваний).

В рекомендациях также говорится, что полностью вакцинированные люди могут посещать непривитых людей из одной семьи, у которых низок риск развития тяжелой формы COVID-19.

CDC продолжают рекомендовать вакцинированным людям носить маски, избегать больших скоплений людей и соблюдать дистанцию, когда они находятся в общественных местах. Без изменений осталась также рекомендация воздержаться от путешествий.

Согласно CDC, человек считается полностью вакцинированным от COVID-19 через две недели после получения второй дозы двухдозового препарата или однодозовой вакцины. По данным CDC, на данный момент от коронавируса были полностью вакцинированы более 31 миллиона американцев (9,5% населения США).