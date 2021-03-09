Правительство Японии решило запретить иностранным зрителям посещение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом 2021 года в связи эпидемиологической ситуацией, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на анонимные источники.

До конца месяца японское правительство и организационный комитет Игр проведут встречу с Международным олимпийским комитетом, на которой будет принято официальное решение по зарубежным болельщикам.

Церемонию открытия эстафеты олимпийского огня, запланированную на 25 марта, организаторы также намерены провести без зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но её перенесли из-за пандемии коронавируса. Планируется, что она пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.