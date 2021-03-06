Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 марта посетил Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда. Он ознакомился с условиями проживания и лечения престарелых, сообщила пресс-служба главы государства.





В пансионате для ветеранов войны и труда под государственную опеку взяты 138 престарелых. Президент дал ответственным лицам указания по строительству в пансионате нового здания для проведения культурных мероприятий, а также организовать парк на прилегающем к пансионату участке площадью 3 га.

Шавкат Мирзиёев также обсудил вопросы улучшения условий, медицинского и социального обслуживания в домах «Саховат» и «Мурувват» в стране (дома-интернаты для престарелых и инвалидов).

«Сегодняшнюю встречу проведем по-другому. Обсудим меры по улучшению не только этого пансионата, но и всех 34 домов «Саховат» и «Мурувват» по стране. В них в общей сложности 9700 мест, в настоящее время проживают и лечатся 8840 престарелых. Но эти дома никто не посещал, о них вспоминали только по праздникам, не было порядка. Эти люди нуждаются в любви, заботе. Именно их благословением наша страна будет процветать, — сказал он.

Для этого планируется передать Агентство медико-социальных услуг при Министерстве здравоохранения в структуру Кабинета министров. Глава государства поручил провести строительно-ремонтные работы в учреждениях, находящихся в плохом состоянии, модернизировать медицинское оборудование, организовать современные физиотерапевтические отделения.

«Необходимо пересмотреть прежние нормативы, увеличить лекарственное обеспечение граждан, проживающих в этих учреждениях, улучшить качество питания, отдать приготовление пищи на аутсорсинг. Также можно закрепить близлежащие больницы и школы, чтобы они навещали престарелых. Это тоже внимание, доброта. Если мы будем больше заботиться о больных, они быстро поправятся, — сказал Шавкат Мирзиёев.





Кроме того, планируется обеспечить автобусом каждое такое учреждение, организовывать поездки по достопримечательностям и святыням страны, концертные программы и клубы по интересам.

Перед Федерацией профсоюзов поставлена задача организовать раз в год оздоровление всех жителей домов «Саховат» в лучших санаториях страны.

Шавкат Мирзиёев дал указание повысить зарплату работников домов «Саховат» и «Мурувват».