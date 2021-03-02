Компания UzAuto Motors начнёт с 3 марта выдавать договоры на продажу автомобилей Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti, сообщил корреспондент «Газеты.uz», находящийся на автозаводе в Асаке.

Продажа трёх моделей была временно приостановлена в феврале из-за установки новой автоматизированной системы управления бизнес-процессами путем поэтапного перехода на SAP S/4HANA.

Автопроизводитель заявлял, что это позволит оптимизировать сложные бизнес-процессы и обеспечит полную автоматизацию планирования, производства, продаж, кадровой работы и учёта результатов на всех уровнях.

Месяц назад стало известно, что компания прекращает продажи Equinox.