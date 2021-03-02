Узбекистан надеется, что визит президента Шавката Мирзиёева в Россию состоится в очном формате в 2021 году. Об этом во вторник заявил (видео) министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Сроки визита будут координироваться сторонами «исходя из конкретно складывающейся ситуации», но «хотелось бы в любом случае [исключить] проведение каких-либо мероприятий онлайн, так, чтобы это не было формальным», отметил глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.

«Мы хотели бы, чтобы это были личные встречи, ну, такой полноформатный визит, как в нормальное, так сказать, время. В этой связи мы будем смотреть и дополнительно консультироваться с вами», — сказал Абдулазиз Камилов.

Он добавил: «У нас ещё тут накладка — президентские выборы… 24 октября. Если до этого мы не успеем провести, то есть предложение сразу же после президентских выборов первый визит сделать в Российскую Федерацию».

Фото: МИД России.

Абдулазиз Камилов также указал на достаточно низкие показатели выявления новых случаев инфицирования коронавирусом в Узбекистане, что позволяет обсуждать «возобновление прежнего сотрудничества на отдельных направлениях».

«Что касается взаимоотношений непосредственно с соседями в Центральной Азии, они действительно были в определённой степени несколько приостановлены, заморожены. Но, тем не менее, сейчас мы всё это приоткрываем и будем всё восстанавливать», — добавил министр.

Глава МИД Узбекистана отметил, что сейчас «более отчетливо вырисовывается возможность нашего более активного взаимодействия на афганском направлении и в целом в регионе».

Во вторник заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев сообщил, что страна рассчитывает возобновить регулярное авиасообщение с Россией в марте-апреле с учётом стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19.



