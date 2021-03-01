В понедельник, 1 марта, по Узбекистану наблюдается малооблачная и сухая погода, с температурой воздуха +13…+18 градусов, что на 2−4 градуса выше нормы, сообщил Узгидромет.

Во вторник, 2 марта, ожидается увеличение облачности. Температура воздуха днём немного снизится и составит +10…+15 градусов, но по-прежнему сохранится погода без осадков.

3 марта на территорию Узбекистана осуществится вынос влажного воздуха с зарубежного юга. В большинстве регионов пройдут небольшие дожди, лишь по Бухарской и Навоийской областям будет преобладать погода без осадков. На северные районы будет распространяться более холодная воздушная масса с районов Кавказа и по Каракалпакстану и Хорезмской области ночью и утром среды будут наблюдаться слабые дождь и снег.

4 и 5 марта на территорию страны ожидается вторжение холодного воздуха, с которым повсеместно пройдут дожди, по северу — дождь и снег, по горным районам — сильные осадки. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям 5 марта осадки прекратятся.

Температура воздуха 3−5 марта ночью будет в пределах 0…+5 градусов, днём — +10…+15 градусов, с незначительным понижением в пятницу до +8…+11 градусов.