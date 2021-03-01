Меры по реализации в 2021 году Стратегии развития сельского хозяйства на 2020−2030 годы определены в постановлении президента Узбекистана от 26 февраля.

Исходя из сформированных навыков земледелия, почвенно-климатических условий и водоснабжения территории всех районов страны поэтапно будут специализированы на выращивании определенных видов продукции. При этом:

при размещении сельскохозяйственных культур основное внимание уделяется урожайности, экспортоориентированности и выращиванию на сплошных площадях;

на основе кооперации и кластерной системы налаживается система выращивания, переработки, хранения и реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Хокимиятам областей и Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить специализацию территории не менее одного района на производстве органической сельскохозяйственной продукции в целях увеличения ее экспорта.

Кабинету Министров поручено в недельный срок принять правительственное решение по эффективному использованию действующих посевных площадей и рациональному размещению сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года. При этом в нынешнем году на 248 тысяч га расширяется площадь продовольственных и кормовых культур за счет сокращения на 88 тысяч га площади хлопчатника, на 40 тысяч га — зерновых, а также введения в оборот 320 тысяч га земли.

Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства с 1 апреля будет налаживать систему сооружения плантационным методом и реализации населению с условием оплаты в семилетний срок интенсивных садов и виноградников на целостных земельных площадях до 300 га, находящихся в резерве хокимиятов районов.

Хокимияты регионов выделят неиспользуемые в сельском хозяйстве открытые земельные площади, находящиеся в резерве низкоурожайных, высвобождаемые из-под хлопка и зерновых площадей, а также земельные площади, занятые непригодными, признанные экономически неэффективными садами, для сооружения новых садов и виноградников и передадут их молодежи в аренду. При этом Минсельхозу и другим причастным получено содействовать молодежи в выборе посевных площадей, привлечении опытных агрономов для обучения навыкам выращивания сельскохозяйственной продукции, обеспечении сельхозтехникой, водой и рабочими инструментами, а также реализации выращенной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

В одном районе до трех хлопково-текстильным кластеров получат право на работу с фермерскими хозяйствами на договорной основе, а фермерские хозяйства —

на добровольное заключение фьючерсных договоров с данными кластерами по поставке хлопка-сырца.

С 2021 года будет налаживаться практика оценки рыночной стоимости земли — на начальном этапе, ее использования в качестве залогового обеспечения — в последующем.

На 2021−2023 годы запланированы строительство и реконструкция 1758 км каналов, 443 км лотков, 329 единиц гидротехнических сооружений, 1899 км коллекторно-дренажных, 728 км закрытых горизонтальных и вертикальных дренажных сетей, 1896 единиц мелиоративных наблюдательных скважин и иных объектов, а также ремонт и восстановление 5026 км магистральных каналов, 45 595 км сетей мелиорации, обновление 518 единиц насосных агрегатов и 807 единиц электродвигателей.

Контроль за использованием водных ресурсов должен проводиться в режиме онлайн, ожидается оснащение гидрологических постов автоматизированным оборудованием на основе цифровых технологий, внедрение водосберегающих технологий в орошение.

С 1 сентября по кредитам коммерческих банков, выделяемым производителям сельхозпродукции на закупку сертифицированных семян и рассады сельскохозяйственных культур, за счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности для покрытия процентных расходов предоставляется компенсация в следующем размере:

по кредитам в национальной валюте — на часть процентной ставки, установленной коммерческими банками, превышающую основную ставку Центрального банка, но не более 10%;

по кредитам в иностранной валюте — на часть до 30% процентной ставки, установленной коммерческими банками, но не более 3 процентных пунктов;

предоставляется поручительство в размере до 50% суммы кредита;

Производителям сельскохозяйственной продукции, закупившим у отечественных семеноводческих хозяйств сертифицированные семена и рассаду сельхозкультур в срок до 31 декабря, покрывается до 20% стоимости закупленных семян и рассады за счет государственного бюджета.

Кроме того, внедряется порядок покрытия из государственного бюджета части расходов на приобретение отопительной системы на альтернативном (по отношению к природному газу) топливе при сооружении теплиц по выращиванию лимонов.

С 1 марта продлевается срок кредитов, выделяемых населению в рамках программы «Каждая семья — предприниматель» для развития садоводства, виноградарства и лимоноводства, с трех до семи лет, льготный период — с одного года до трех лет.

Минсельхозу поручено принять меры по развитию информационных технологий в этой сфере в 2021 году, предусматривающие:

налаживание мониторинга свыше 3 млн га орошаемых земель по реестру землепользователей;

анализ посева 5 видов основных сельскохозяйственных культур (хлопчатника, зерна, риса, картофеля, масличных культур) с помощью космических снимков;

формирование и обеспечение интеграции с Национальной геoинформационной системой Единой информационной базы, предоставляющей возможность наблюдения на интерактивной карте за сельскохозяйственными землями с учетом основных и повторных видов культур и уровнем урожайности с помощью программы «ArcGIS»;

регулярное представление информации о земельных площадях и составе почвы, научно-инновационных достижениях и передовом опыте размещения культур, проведении оптимальных агротехнических мероприятий;

открытое представление общественности рыночной информации о приоритетной сельскохозяйственной продукции;

обогащение единой интеграционной платформы информационными услугами, в том числе путем внедрения системы наблюдения за кадастрами, прогнозом погоды, системой электронного оформления заявлений, кредитованием и субсидированием, агросервисными, агроскоутинговыми, фитосанитарными, мониторинговыми услугами;

их интеграцию с Национальной геоинформационной системой с обеспечением бесперебойного обмена данными о земельных и водных ресурсах.

В срок до 1 августа будет разработана Программа продовольственной безопасности и потребления Узбекистана на основе Критериев продовольственной безопасности, установленных в Целях устойчивого развития ООН и другого передового опыта с привлечением международных экспертов.

Документом учрежден Республиканский совет по поддержке и дальнейшему развитию отрасли плодоовощеводства. В порядке эксперимента он будет работать до конца 2021 года в целях своевременного устранения проблем, волнующих плодоовощеводческие кластеры, фермерские и дехканские хозяйства, роста экспортного потенциала и повышения инвестиционной привлекательности страны. Его основная задача — рассмотрение и решение проблемных вопросов, возникающих на местах, связанных с плодоовощеводством.