Министерство экономического развития и сокращения бедности представило обзор тенденций развития экономики Узбекистана за 2020 год и прогнозы на 2021 год (.pdf).

Так, по итогам 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объём инвестиций в основной капитал в реальном выражении сократился на 8,2% и составил 202 трлн сумов. Объем инвестиций, финансируемый за счет централизованных источников, снизился на 34,9% — до 39,3 трлн сумов.

При этом инвестиции, финансируемые за счет бюджетных средств уменьшились на 33,6%, средств ФРРУ — на 75,7%, а иностранных инвестиций и кредитов под гарантию правительства — на 28%.

«Тем не менее, задачи по упорядочению и пересмотру действующей практики внешних заимствований на фоне относительно быстрого роста уровня государственного долга требуют проведения более взвешенной и осмотрительной политики в наращивании долговых обязательств, учитывая постепенное исчерпание резервов увеличения централизованных инвестиционных вложений в экономику», — говорится в обзоре.

Однако, по итогам 2020 года объёмы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократились на 32,7% и составили 2,9 млрд долларов (в долларовом выражении сокращение составило 33,8%).

По данным Минэкономразвития, инвестиции за счет негарантированных иностранных кредитов выросли в более чем 1,6 раза (с 2,4 млрд до 3,5 млрд долларв) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в основном, связано с освоением инвестиций в рамках реализации крупных проектов, в том числе:

НГМК — 636,5 млн долларов;

АО «Узбекнефтегаз» — 154,8 млн долларов («Расширение производственной мощности ООО «Шуртанский ГХК» — 122,7 млн долларов);

АК «Узэлтехсаноат» — 101,8 млн долларов (производство бытовых холодильников — 48 млн долларов);

Мининфоком — 89,4 млн долларовв (развитие сети широкополосного доступа телекоммуникационной сети — 35,5 млн долларв);

АО «Узстройматериалы» — 91 млн долларов.

Прямые иностранные инвестиции были направлены на реализацию проектов в сфере добычи природного газа, которые составили 22,1% от общего объема ПИИ, производство прочей неметаллической минеральной продукции — 22,5% и строительство — 9,3%.

Кроме того, вложения ПИИ для формирования основного капитала в отраслях с высоким экспортным потенциалом — машиностроение, электротехническая, металлургическая, химическая и фармацевтическая промышленность — остаются на низком уровне.

«Основными проблемами в привлечении ПИИ в данные сферы являются отсутствие благоприятного инвестиционного климата, несовершенство отношений в регулировании и защиты прав частной собственности, независимость принимаемых судебных решений, а также неразвитость финансовых рынков, производственной и рыночной инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

В Минэкономразвития считают, что продолжение текущих тенденций в сфере инвестиций может поставить под угрозу достижение темпов экономического роста в 2021 году (прогнозируется на уровне 5,1%), что потребует принятие действенных мер по улучшению инвестклимата, направленных на существенное увеличение объемов привлекаемых инвестиций в экономику и повышение их эффективности.

Соотношение таких основных инвестиционных источников как внешние государственные займы, ФРРУ, негарантированные иностранные кредиты, привлекаемые банками и прямые иностранные инвестиции, а также кредиты коммерческих банков к ВВП в 2019 году в совокупности составило 23,1%, а по итогам 2020 года — 20,1% к ВВП.

При этом, в случае отсутствия существенного роста объемов ПИИ в высокотехнологический и человеческий капитал поставит под угрозу такие цели, как достижение высоких темпов инклюзивного роста и сокращение уровня бедности в стране.

В сфере улучшения инвестиционного климата главным шагом должно быть формирование полноценной и действенной институциональной базы, посредством направления усилий на создание условий и привлечение только частных и прямых иностранных инвестиций, отметили в министерстве.