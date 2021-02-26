23 февраля в Ферганском районе водитель Lacetti, передвигаясь по автодороге «Водил-Фергана», столкнулся с Matiz, сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.

В результате ДТП в машине Matiz случился пожар, по причине которого на месте погибла пассажирка К. Т. Ещё одна пассажирка Matiz Ж. М. скончалась в больнице. Водители Lacetti К. Ш. и Matiz С. И. с травмами были доставлены в больницу.

Следственный отдел при ОВД Ферганского района по факту происшествия возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее человеческие жертвы). Водитель Lacetti был задержан.