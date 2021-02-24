Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из двух международных договоров, заключённых в рамках СНГ, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, Киев выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которое 25 декабря 1991 года в Минске подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Согласно этому документу, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое.

Кроме того, Украина выходит из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте. Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для деятельности Вооружённых сил Содружества и не будут предпринимать действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования.