Boulevard Business Center — это возможность вести и развивать бизнес в одной из престижных локаций столицы. Новый бизнес-центр отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному высококлассному бизнес-пространству. Например, высокая эстетика, сдержанность и утонченность в архитектуре, выгодное расположение, собственный подземный паркинг, высокотехнологичные инженерные системы и высокий уровень безопасности.

Деловое пространство второго этажа бизнес-центра Boulevard будет представлено 16 офисными помещениями площадью от 75 до 159 кв. м. Они будут оснащены панорамным остеклением, а впечатляющая высота потолков составит 5 метров. Благодаря этому офисное пространство будет наполнено дневным светом и воздухом, в нем будет приятно находиться и продуктивно работать.





Офисы реализуются с готовым ремонтом. В оформлении объектов превалируют лаконичные цвета и формы. Продуманное пространство, где нет ничего лишнего, позволит максимально полезно использовать каждый квадратный метр. Помещения оборудованы всеми необходимыми коммуникациями и современными инженерными системами.

Вентиляционное оборудование с пониженным уровнем шума и высокой степенью очистки воздуха, система отопления и кондиционирования, электрическое оборудование от зарубежных производителей, автоматическая система пожарной безопасности гарантируют комфортное и безопасное пребывание в офисах. Бизнес-центр будет обслуживаться лифтовой системой от швейцарского производителя Sсhindler.

Провести деловую встречу, переговоры, либо просто сделать перерыв и насладиться великолепным видом можно будет на террасе второго этажа. Эта приватная лаунж-зона подойдет для того, чтобы отдохнуть от деловой суеты и посвятить несколько минут релаксации и уединению.





Boulevard Business Center станет визитной картой любой компании, которая будет говорить о высоком деловом статусе и репутации. Такой вид коммерческой недвижимости с массой преимущественных характеристик может стать источником гарантированно высокодоходных инвестиций.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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