Компания Facebook решила отменить ограничение по распространению новостного контента в Австралии после того, как власти страны согласились пойти на ряд изменений. Об этом сообщил главный казначей Австралии Джош Фрайденберг, сообщил РБК.

Власти Австралии предложили Facebook внести четыре поправки в закон, обязывающий онлайн-платформы платить новостным сайтам за их контент. Ключевые из них: государство будет принимать во внимание коммерческие сделки между Facebook, Google и СМИ; платформам и издателям дадут два месяца на то, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве.

Соглашение было достигнуто после переговоров между Джошем Фрайденбергом и главой Facebook Марком Цукербергом, которые прошли в минувшие выходные. В Facebook сообщили, что удовлетворены решением австралийских властей.

На прошлой неделе Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ. По ошибке под блокировку также попали несколько аккаунтов правительств штатов и отделений неотложной помощи.

Причиной блокировки послужили планы властей Австралии ввести новый Кодекс игроков медиарынка. В случае его принятия технологические компании — на первом этапе реализации кодекса это будут только Google и Facebook — должны будут платить австралийским СМИ за размещение новостного контента на своих платформах.

В Facebook планы властей Австралии ввести новый Кодекс игроков медиарынка раскритиковали. Прибыль от размещения новостей для компании минимальна, в то время как самим СМИ это, напротив, выгодно, заявил управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон. Он пояснил, что публикации в соцсети позволяют продавать СМИ больше подписок, расширять аудиторию и увеличивать доходы от рекламы. В частности, в 2020 году Facebook привлёк для австралийских изданий около 5,1 млрд рефералов на сумму около 407 млн австралийских долларов (более 322 млн долларов США), сообщил Истон.

Кодекс игроков медиарынка сейчас рассматривает австралийский сенат.