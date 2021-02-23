Служба охраны Национальной гвардии Узбекистана будет преобразована в Главное управление охраны Национальной гвардии. Соответствующее постановление 20 февраля подписал президент Шавкат Мирзиёев.

В качестве самостоятельной структуры управление будет напрямую подчиняться командующему Национальной гвардии, а возглавлять его будет заместитель командующего. Главное управление охраны будет заниматься охраной государственных, особо важных, категорированных и других объектов, дипломатических представительств, имущества физических и юридических лиц на договорной (платной) основе.

Кроме того, среди задач управления называется:

обеспечение внутреннего и пропускного режимов, общественного порядка, профилактика и пресечение правонарушений на охраняемых объектах;

установка, техобслуживание и эксплуатация технических средств охраны;

проведение инспекторских проверок в подразделениях охраны государственных организаций и юридических лиц с госдолей 50% и более, контроль и координация соблюдения внутреннего пропускного режима.

В состав Главного управления охраны входят:

аппарат управления, региональные управления, районные (городские) отделы охраны;

управление по охране объектов госорганов;

отдельный батальон по охране дипломатических представительств зарубежных государств;

ГУП «Qo'riqlash Servis».

С 1 июля 2021 года к заработной плате сотрудников управления будут прибавляться надбавки в 20%, а при определении должностного оклада тарифные коэффициенты будут считать с увеличением до двукратного размера.

С 1 мая система охраны объектов будет преобразована по принципу «Высокое качество по доступной цене». Для этого ожидается поэтапная передача объектов подразделениям военизированной охраны, внедрение оптимальных комбинированных видов охраны и сокращения физической охраны путем внедрения технических средств.

Эти мероприятия будут проведены в три этапа на следующих объектах:

до 1 января 2022 года — здания министерств, комитетов, ведомств, хокимиятов, учебные и культурные учреждения, розничные операционные кассы и центры банковских услуг;

до 1 июля 2022 года — производственные объекты, рынки, торговые центры, объекты телерадиовещания, водозаборные сооружения;

до 1 января 2023 года — здания банков и другие объектов.

Кроме того, в рамках реорганизации системы охраны количество территориальных подразделений оптимизируют, строевые подразделения преобразуют в районные (городские) отделы охраны, а также будут созданы межрайонные отделы охраны с учетом дислокации объектов и численности личного состава.

Напомним, в 2019 году Главное управление охраны Министерства внутренних дел было передано Национальной гвардии.