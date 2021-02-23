Структурные реформы, проводимые правительством Узбекистана с 2016 года, устранили многие недостатки в экономике. При этом самые сложные реформы, которые несут значительный политический риск и риск исполнения (риск того, что планы не сработают), еще впереди. Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства Moody’s.

«Текущая программа реформ в Узбекистане — источник как положительного, так и отрицательного давления. Ослабление государственного контроля, реформирование государственных институтов и переориентация внешней политики позволяет реформам напрямую устранять институциональные слабости, которые являются главным ограничением для [улучшения] рейтинга Узбекистана», — заявил Нишад Маджмудар, помощник вице-президента и аналитик агентства Moody’s.

Вместе с тем, открытие внутренней экономики для частной и международной конкуренции может привести к экономическим потрясениям, тогда как «социальная стабильность может оказаться под угрозой, если не будут приняты меры по распределительным эффектам от рыночных реформ».

В частности, власти отменили контроль над ценами, сняли ограничения на покупку иностранной валюты и провели сельскохозяйственную и земельную реформы, а также находятся в процессе реструктуризации судебной системы, указали в Moody’s.

Аналитики агентства считают, что в долгосрочной перспективе Узбекистану предстоит провести более сложные и чувствительные реформы — создание эффективных институтов для борьбы с коррупцией и приватизация более 500 государственных предприятий, которые доминируют в экономике и часто защищены от конкуренции.

Государственный долг Узбекистана будет умеренно расти до 2023 года, но останется ниже медианного значения рейтинга B, следует из пресс-релиза. И хотя большая гибкость обменного курса позволит местной валюте адаптироваться в соответствии с фундаментальными экономическими показателями, она также может создавать риски, связанные внешним долгом Узбекистана, выраженным в иностранной валюте (90% общего госдолга). Кроме того, банковский сектор остается сильно долларизованным.

Долгосрочный кредитный рейтинг Узбекистана остаётся на уровне «B1» со стабильным прогнозом.

Ранее «Газета.uz» писала, что уровень долларизации экономики планируется снизить с 50% до 45% в 2021 году. Показатель вырос из-за того, что банки предпочитали привлекать внешние заимствования для финансирования крупных проектов.