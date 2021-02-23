Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видео посадки марсохода Perseverance, снятое камерами самого аппарата 18 февраля, а также аудиозапись с поверхности планеты, сделанную уже после посадки, сообщило РИА Новости.

На аудиозаписи записи слышен тихий треск и сильный гул, предположительно, от порывов ветра.

На видеозаписи посадки впервые можно увидеть, как в реальности работает система «воздушного крана», с помощью которой марсоход мягко опускается на поверхность планеты на тросах, как срабатывает парашют, как отбрасывается нижний защитный экран, пишет Meduza. На видео также можно рассмотреть другие подробности сложного процесса посадки, ранее доступные только в виде компьютерных анимаций. Ролик сопровождает синхронизированная аудиозапись из Центра управления полётом.

Американская исследовательская миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории NASA, оснащён семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находятся устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также «космический вертолёт», которому предстоит впервые выполнить полёт на поверхности другой планеты.