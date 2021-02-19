Вечером 18 февраля марсоход NASA Perseverance («Персеверанс») успешно сел на поверхность Марса в запланированной точке — кратере Езеро (Jezero), сообщает РИА Новости. Через три минуты после этого аппарат передал первый черно-белый снимок планеты.

Американская исследовательская миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории NASA, оснащён семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находятся устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также «космический вертолёт», которому предстоит впервые выполнить полёт на поверхности другой планеты.

Президент США Джо Байден, который наблюдал за посадкой ровера, поздравил NASA с историческим событием. «Сегодняшний день ещё раз доказал, что с силой науки и американской изобретательности нет ничего, что выходит за рамки возможного», — написал он в Твиттере.