В Генеральной прокуратуре Узбекистана отреагировали на обращение к президенту группы сотрудников Ташкентского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии (РСНПМЦОиР) о фактах коррупции в учреждении.

Прокуратура Чиланзарского района столицы 2 февраля возбудила уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты, совершённое путём злоупотребления должностным положением) Уголовного кодекса, сообщили а Генпрокуратуре. Следствие по делу находится на контроле Генпрокуратуры, отмечается в сообщении.

В видеозаписи, опубликованной в социальных сетях от имени 27 сотрудников центра, говорится об «открытых» коррупционных действиях директора филиала Голиба Хакимова и его доверенных лиц.

В ней утверждается, что глава филиала через доверенных лиц различными путями вымогал деньги у пациентов, а для тех, кто был не в состоянии оплатить лечение, «создавал искусственные препятствия» и отказывал в размещении в медучреждении.

В обращении говорится, что некоторые больные не получали своевременную хирургическую помощь из-за нехватки денежных средств. Кроме того, большая часть дорогих и редких лекарств, предоставленных государством, не была выдана пациентам, вместо них использовались препараты, изготовленные во внутренней аптеке центра.

«В истории болезни пациентов вносились поддельные записи, а необходимые для лечения лекарства списывались и незаконно продавались в аптеках, принадлежащих директору центра», — заявляют сотрудники.

По их словам, в 2019—2020 годах недовольные пациенты направили более 180 жалоб на имя президента и в уполномоченные структуры.

«Эти обращения были подтверждены, но в отношении руководства центра не было предпринято каких-либо мер. Потому что директор считает себя самым сильным онкологом республики и заявляет о своей неприкосновенности из-за тесных отношений с представителями Администрации президента, правоохранительных органов и других ведомств», — подчеркнул сотрудник, выступающий от имени коллектива.

В обращении упоминается закрытие 8 января 2021 года решением директора патологоанатомического отделения центра, «хотя в постановлении президента от 4 апреля 2017 года говорится, что в организационной структуре онкологической службы должно постоянно функционировать патологоанатомическое отделение».

«В результате работающие здесь 26 сотрудников стали безработными, а здание отделения передали частной компании Ipsum Pathology», — говорится в обращении.

По словам сотрудников, в 2020 году по результатам вскрытия тел пациентов, доставляемых в патологоанатомическое отделение, по 13 из 20 были выявлены неправильные постановка диагноза и проведение хирургических процедур.

Кроме того, в прошлом году у 36 из 76 скончавшихся в медучреждении пациентов не были проведены операции, аутопсия, и не была установлена причина смерти. В результате хирургических процедур скончались 20 пациентов, в 15 случаях в этих процедурах принимал участие директор центра, говорится в заявлении.